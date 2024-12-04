Протесты в Грузии — Зеленский анонсировал санкции против грузинских властей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Действия грузинский власней являются позорными. Правительство ведет страну к очевидной зависимости от России.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 декабря.

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По словам Зеленского, грузинское правительство ведет страну к очевидной зависимости от России, что представляет угрозу для национальных интересов и независимости Грузии.

Президент подчеркнул, что когда в Москве хвалят грузинские власти, это четко указывает на то, для кого работают в Тбилиси и кто стоит за разгоном протестов.

"Сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России. Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский добавил, что Киев готовит юридический ответ и работает с европейскими и другими международными партнерами.

"Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейцами и другими партнерами по конкретным действиям. Я поручил подготовить соответствующие санкционные решения", — подытожил президент.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, в Грузии седьмую ночь подряд продолжаются протесты против решения правительства приостановить процесс евроинтеграции. Силовики жестоко разгоняют демонстрантов, используя спецсредства, и производят массовые задержания. Среди задержанных на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси оказался один из лидеров коалиции "За перемены" Зураб Гирчи Джапаридзе.