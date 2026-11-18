Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем сержанта ЗСУ. Він подякував їм за службу та наголосив на важливій ролі сержантського корпусу, який сьогодні об’єднує понад 300 тисяч військових.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Скільки військових входять до сержантського корпусу ЗСУ

За словами глави держави, десятки тисяч сержантів виконують завдання в усіх районах бойових дій. За роки повномасштабної війни сержантський корпус став сильнішим і професійнішим.

Зеленський наголосив, що сержанти не лише виконують бойові завдання, а й відповідають за підготовку військових, підтримку підрозділів та їхню згуртованість.

Що Зеленський сказав у День сержанта ЗСУ

Президент подякував кожному військовослужбовцю сержантського корпусу за службу та результати, які допомагають захищати Україну.

Читайте також:

"Кожен, хто зараз б’ється заради України, беззаперечно виборює для України майбутнє. Дякую вам", — зазначив глава держави.

Також Зеленський вшанував пам’ять військових, які загинули під час боротьби за свободу України.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків генерального прокурора Антоном Ковальським. Вони обговорили розслідування діяльності злочинного угруповання "Хімпром". Глава держави наголосив на необхідності притягнути всіх причетних до відповідальності та заявив, що потрібно поставити "справедливу й жорстку крапку" в цій історії.

Також Новини.LIVE писали, що під час засідання у форматі "Рамштайн" Володимир Зеленський визначив ключові потреби України в обороні. Серед пріоритетів — посилення протиповітряної оборони, додаткові ракети для Patriot і NASAMS, збільшення кількості винищувачів F-16 та отримання далекобійної зброї для протидії російським атакам.