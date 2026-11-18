Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днём сержанта ВСУ. Он поблагодарил их за службу и подчеркнул важную роль сержантского корпуса, который сегодня объединяет более 300 тысяч военных.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Сколько военных входят в сержантский корпус ВСУ

По словам главы государства, десятки тысяч сержантов выполняют задачи во всех районах боевых действий. За годы полномасштабной войны сержантский корпус стал сильнее и профессиональнее.

Зеленский подчеркнул, что сержанты не только выполняют боевые задачи, но и отвечают за подготовку военнослужащих, поддержку подразделений и их сплоченность.

Что Зеленский сказал в День сержанта ВСУ

Президент поблагодарил каждого военнослужащего сержантского корпуса за службу и результаты, которые помогают защищать Украину.

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"Каждый, кто сейчас сражается ради Украины, бесспорно борется за будущее Украины. Спасибо вам", — отметил глава государства.

Также Зеленский почтил память военных, погибших в ходе борьбы за свободу Украины.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с исполняющим обязанности генерального прокурора Антоном Ковальским. Они обсудили расследование деятельности преступной группировки "Химпром". Глава государства подчеркнул необходимость привлечь всех причастных к ответственности и заявил, что нужно поставить "справедливую и жесткую точку" в этой истории.

Также Новини.LIVE писали, что во время заседания в формате "Рамштайн" Владимир Зеленский определил ключевые потребности Украины в сфере обороны. Среди приоритетов — усиление противовоздушной обороны, дополнительные ракеты для Patriot и NASAMS, увеличение количества истребителей F-16 и получение дальнобойного оружия для противодействия российским атакам.