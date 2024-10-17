Зеленський розповів подробиці розмови з Дональдом Трампом щодо членства в НАТО

Зеленський у розмові з Трампом заявив, що Україна матиме ядерну зброю
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що між статусом ядерної держави та членством в НАТО, наша держава обирає членство в Альянсі. Він нагадав, що жодна ядерна держава не постраждала внаслідок війни.
Про це Зеленський заявив у четвер, 17 жовтня.
НАТО або ядерна зброя
"Я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або буде членом НАТО. Ми зараз обираємо Альянс", — описав Зеленський розмову з Трампом.
Президент нагадав, що Україна страждає саме через те, що відмовилася від ядерного озброєння.
"Яка з ядерних держав постраждала? Жодна, окрім України… Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, лише Україна… Хто зараз воює? Україна", — зазначив глава держави.
Зеленський також звернув увагу, що Трамп на той момент погодився з цими аргументами.
Раніше ми писали, що глава Європейської ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.
Також Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.
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