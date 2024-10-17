Зеленський розповів подробиці розмови з Дональдом Трампом щодо членства в НАТО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: RTS

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що між статусом ядерної держави та членством в НАТО, наша держава обирає членство в Альянсі. Він нагадав, що жодна ядерна держава не постраждала внаслідок війни.

Про це Зеленський заявив у четвер, 17 жовтня.

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"Я сказав: або Україна матиме ядерну зброю, або буде членом НАТО. Ми зараз обираємо Альянс", — описав Зеленський розмову з Трампом.

Президент нагадав, що Україна страждає саме через те, що відмовилася від ядерного озброєння.

"Яка з ядерних держав постраждала? Жодна, окрім України… Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, лише Україна… Хто зараз воює? Україна", — зазначив глава держави.

Зеленський також звернув увагу, що Трамп на той момент погодився з цими аргументами.

Раніше ми писали, що глава Європейської ради Шарль Мішель запросив Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.

Також Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.