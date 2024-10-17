Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом о членстве в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: RTS

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что между статусом ядерного государства и членством в НАТО наше государство выбирает членство в Альянсе. Он напомнил, что ни одно ядерное государство не пострадало в результате войны.

Об этом Зеленский заявил в четверг, 17 октября.

Читайте также:

НАТО или ядерное оружие

"Я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо будет членом НАТО. Мы сейчас выбираем Альянс", — описал Зеленский разговор с Трампом.

Президент напомнил, что Украина страдает именно из-за отказа от ядерного вооружения.

"Какое из ядерных государств пострадало? Ни одно, кроме Украины… Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только Украина… Кто сейчас воюет? Украина", — отметил глава государства.

Зеленский также обратил внимание, что Трамп на тот момент согласился с этими доводами.

Ранее мы писали, что глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил Зеленского принять участие в саммите ЕС, который состоится уже 18 октября. Главе государства предложили представить План победы.

Также Зеленский заявил, что в конце этого месяца будут конкретные новые контракты в украинском оборонном производстве.