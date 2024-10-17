Президент Зеленський заявив, що Самір миру відбудеться незалежно від підтримки союзниками Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Euro Topics

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що другий Саміт миру відбудеться незалежно від того, чи буде виконано пункти Плану перемоги. За його словами наша держава і далі боротиметься за свої інтереси.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 17 жовтня.

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"Ми готуємося до другого Саміту миру, але усі наші партнери хочуть, щоб там була присутня і Росія", — нагадав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що на Саміті миру Україна має зустрітися з Росією на сильних позиціях.

"Ми все одно будемо боротися за свої інтереси. Наші позиції на другому Саміті миру будуть набагато слабкішими", — зазначив Зеленський.

Він додав, що гірший сценарій розвитку подій можливий, якщо союзники нашої держави не підтримають План перемоги.

Раніше ми писали, що очільник Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.

Раніше Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.