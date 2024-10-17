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Зеленський пояснив, як План перемоги може вплинути на другий Саміт миру

17 жовтня 2024 17:42
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Президент Зеленський заявив, що Самір миру відбудеться незалежно від підтримки союзниками Саміту миру
Президент України Володимир Зеленський. Фото ілюстративне: Euro Topics
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що другий Саміт миру відбудеться незалежно від того, чи буде виконано пункти Плану перемоги. За його словами наша держава і далі боротиметься за свої інтереси.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 17 жовтня.

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"Ми готуємося до другого Саміту миру, але усі наші партнери хочуть, щоб там була присутня і Росія", — нагадав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що на Саміті миру Україна має зустрітися з Росією на сильних позиціях.

"Ми все одно будемо боротися за свої інтереси. Наші позиції на другому Саміті миру будуть набагато слабкішими", — зазначив Зеленський.

Він додав, що гірший сценарій розвитку подій можливий, якщо союзники нашої держави не підтримають План перемоги.

Раніше ми писали, що очільник Європейської ради Шарль Мішель запросив Володимира Зеленського взяти участь у саміті ЄС, який відбудеться вже завтра, 17 жовтня. Главі держави запропонували представити План перемоги.

Раніше Зеленський заявив, що наприкінці цього місяця будуть конкретні нові контракти в українському оборонному виробництві.

Україна Володимир Зеленський саміт війна в Україні План перемоги України

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