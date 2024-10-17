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Зеленский объяснил, как План победы может повлиять на второй саммит мира

17 октября 2024 17:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Президент Зеленский заявил, что Самир мира состоится независимо от поддержки союзниками Саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото иллюстративное: Euro Topics
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что второй Саммит мира состоится независимо от того, будут ли выполнены пункты Плана победы. По его словам, наше государство и дальше будет бороться за свои интересы.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 17 октября.

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"Мы готовимся ко второму Саммиту мира, но все наши партнеры хотят, чтобы там присутствовала и Россия", — напомнил президент.

При этом Зеленский отметил, что на саммите мира Украина должна встретиться с Россией на сильных позициях.

"Мы все равно будем бороться за свои интересы. Наши позиции на втором Саммите мира будут гораздо слабее", — отметил Зеленский.

Он добавил, что худший сценарий развития событий возможен, если союзники нашего государства не поддержат План победы.

Ранее мы писали, что председатель Европейского совета Шарль Мишель пригласил Владимира Зеленского принять участие в саммите ЕС, который состоится уже завтра, 17 октября. Главе государства предложили представить План победы.

Ранее Зеленский заявил, что в конце этого месяца будут конкретны новые контракты в украинском оборонном производстве.

Украина Владимир Зеленский саммит война в Украине План победы Украины

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