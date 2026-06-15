Зеленський у розмові з Патріархом Варфоломієм засудив удар по Лаврі

Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Вселенським Патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева під час поїздки на саміт Групи семи. Сторони обговорили російські удари по Києво-Печерській лаврі та можливі формати майбутніх особистих зустрічей.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Володимира Зеленського.

Зеленський обговорив із Варфоломієм обстріл Лаври та підтримку України

Про переговори з Патріархом Варфоломієм президент повідомив під час свого офіційного візиту. Зеленський наголосив на вдячності за підтримку та чітку моральну позицію Вселенського Патріарха.

За його словами, під час розмови обговорювалися також можливі формати подальших особистих зустрічей.

Окрему увагу сторони приділили російським ударам дронами по Києво-Печерській лаврі. Зеленський підкреслив, що йдеться про святиню, яка має значення не лише для України, а й для всього православного світу.

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Під час розмови Володимир Зеленський запросив Вселенського Патріарха Варфоломія відвідати Україну. Також глава держави подякував за молитви за Україну та її громадян.

Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський заявив, що два російські дрони здійснили цілеспрямований удар по об’єктах у столиці, зокрема по території Києво-Печерської лаври та Мистецького Арсеналу. За даними відомства, внаслідок серії російських атак у ніч та вранці 15 червня в Києві загинули щонайменше четверо людей, ще 35 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Новини.LIVE інформували, що Президент України виступив з ініціативою провести переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним під час саміту "Великої сімки" у Франції. Також він запропонував залучити до цієї зустрічі лідерів Сполучених Штатів та Європейського Союзу.