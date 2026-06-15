Зеленский в беседе с Патриархом Варфоломеем осудил удар по Лавре

Владимир Зеленский. Фото: Zelenskiy/Official

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с Вселенским Патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева во время поездки на саммит "Группы семи". Стороны обсудили российские удары по Киево-Печерской лавре и возможные форматы будущих личных встреч.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленский обсудил с Варфоломеем обстрел Лавры и поддержку Украины

О переговорах с Патриархом Варфоломеем президент сообщил во время своего официального визита. Зеленский подчеркнул благодарность за поддержку и четкую моральную позицию Вселенского Патриарха.

По его словам, во время беседы обсуждались также возможные форматы дальнейших личных встреч.

Особое внимание стороны уделили российским ударам дронами по Киево-Печерской лавре. Зеленский подчеркнул, что речь идет о святыне, которая имеет значение не только для Украины, но и для всего православного мира.

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"Варварство, которому нет оправдания", — прокомментировал президент.

Во время разговора Владимир Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея посетить Украину. Также глава государства поблагодарил за молитвы за Украину и ее граждан.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что два российских дрона нанесли целенаправленный удар по объектам в столице, в частности по территории Киево-Печерской лавры и Мыстецкого Арсенала. По данным ведомства, в результате серии российских атак в ночь и утром 15 июня в Киеве погибли по меньшей мере четыре человека, еще 35 получили ранения различной степени тяжести.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины выступил с инициативой провести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита «Большой семерки» во Франции. Также он предложил привлечь к этой встрече лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.