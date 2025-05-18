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Зеленський у Римі обговорив з прем'єром Австралії тиск на РФ

18 травня 2025 19:26
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського до Італії — президент зустрівся з прем'єром Австралії Албенізі
Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі під час свого перебування в Римі. Політики обговорили низку питань.

Відео зустрічі глава держави опублікував у соцмережі Х.

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За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили питання оборонної підтримки України, зокрема у межах "коаліції охочих", а також перебіг мирних ініціатив, у тому числі переговорів у Стамбулі.

"Серед тем розмови також були переговори в Стамбулі, збільшення тиску на Росію та які саме санкції можуть примусити РФ припинити висувати умови для безумовного припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

Президент подякував Австралії за надану допомогу, зокрема танки Abrams, які, за його словами, відіграють важливу роль на фронті.

"Дякую за всебічну підтримку з боку Австралії, за танки Abrams, які допомагають нашим воїнам захищати Україну. Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію", — підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що 18 травня під час візиту до Риму Президент України Володимир Зеленський зустрівся віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.

Також ми повідомляли, що глава держави разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Італія Австралія Рим
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