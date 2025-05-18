Візит Зеленського до Італії — президент зустрівся з прем'єром Австралії Албенізі

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У неділю, 18 травня, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі під час свого перебування в Римі. Політики обговорили низку питань.

Відео зустрічі глава держави опублікував у соцмережі Х.

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Today in Rome, I met with Australian Prime Minister Anthony Albanese @AlboMP. We discussed defense support for Ukraine and cooperation within the Coalition of the Willing. Our conversation also covered the negotiations in Istanbul, increasing pressure on Russia, and which… pic.twitter.com/eroAXgju8k — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2025

Зеленський зустрівся з Албенізі

За словами Зеленського, під час зустрічі сторони обговорили питання оборонної підтримки України, зокрема у межах "коаліції охочих", а також перебіг мирних ініціатив, у тому числі переговорів у Стамбулі.

"Серед тем розмови також були переговори в Стамбулі, збільшення тиску на Росію та які саме санкції можуть примусити РФ припинити висувати умови для безумовного припинення вогню", — йдеться у повідомленні.

Президент подякував Австралії за надану допомогу, зокрема танки Abrams, які, за його словами, відіграють важливу роль на фронті.

"Дякую за всебічну підтримку з боку Австралії, за танки Abrams, які допомагають нашим воїнам захищати Україну. Добре, що ми маємо союзників із різних континентів. Разом ми справді можемо наблизити нинішню ситуацію до миру, чинячи тиск на Росію", — підсумував Зеленський.

Раніше ми писали, що 18 травня під час візиту до Риму Президент України Володимир Зеленський зустрівся віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо.

Також ми повідомляли, що глава держави разом із першою леді Оленою Зеленською провели аудієнцію з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси у Ватикані.