Визит Зеленского в Италию — президент встретился с премьером Австралии Албенизи

Премьер-министр Австралии Энтони Албенизи и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В воскресенье, 18 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи во время своего пребывания в Риме. Политики обсудили ряд вопросов.

Видео встречи глава государства опубликовал в соцсети Х.

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Сегодня в Риме я встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе @AlboMP. Мы обсудили оборонную поддержку Украины и сотрудничество в рамках Коалиции воли. Наш разговор также касался переговоров в Стамбуле, усиления давления на Россию, и что... pic.twitter.com/eroAXgju8k - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 18 мая 2025 года

Зеленский встретился с Албенизи

По словам Зеленского, во время встречи стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, в частности в рамках "коалиции желающих", а также ход мирных инициатив, в том числе переговоров в Стамбуле.

"Среди тем разговора также были переговоры в Стамбуле, увеличение давления на Россию и какие именно санкции могут заставить РФ прекратить выдвигать условия для безусловного прекращения огня", — говорится в сообщении.

Президент поблагодарил Австралию за оказанную помощь, в частности танки Abrams, которые, по его словам, играют важную роль на фронте.

"Спасибо за всестороннюю поддержку со стороны Австралии, за танки Abrams, которые помогают нашим воинам защищать Украину. Хорошо, что мы имеем союзников с разных континентов. Вместе мы действительно можем приблизить нынешнюю ситуацию к миру, оказывая давление на Россию", — подытожил Зеленский.

Ранее мы писали, что 18 мая во время визита в Рим Президент Украины Владимир Зеленский встретился вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Также мы сообщали, что глава государства вместе с первой леди Еленой Зеленской провели аудиенцию с Папой Римским Львом XIV после завершения инаугурационной мессы в Ватикане.