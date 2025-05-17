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Зеленський у Римі обговорив санкції щодо РФ зі світовими лідерами

17 травня 2025 22:05
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Візит Зеленського до Риму — президент зустрівся з Марком Карні та Карін Келлер-Зуттер
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рима. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рима провів низку зустрічей із міжнародними партнерами. Головною темою розмов стало посилення тиску на Росію та координація зусиль задля досягнення тривалого миру.

Деталями зустрічей глава держави поділився у соцмережі Х.

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Зустріч Зеленського з Карні

Під час зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні Зеленський подякував за незмінну підтримку України, підкресливши особливу роль Канади як надійного союзника. Політики детально обговорили ефективність чинних санкцій, а також можливість запровадження нових обмежень, зокрема вторинних, енергетичних і проти тіньового флоту, які можуть змусити Росію зробити реальні кроки до припинення війни.

Також сторони порушили питання оборонної співпраці та розвиток "коаліції охочих" — міжнародного об’єднання країн, які прагнуть допомогти Україні захистити суверенітет. Президент України подякував за запрошення долучитися до саміту G7, який відбудеться вже менш ніж за місяць.

"Поінформував Премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів", — зазначив Зеленський.

Зеленський зустрівся з Марком Карні
Марк Карні та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Зеленський зустрівся з Келлер-Зуттер

Зеленський також зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Говорили про потребу у повному та безумовному припиненні вогню, гуманітарному розмінуванні, підтримці української освіти, зокрема шкільного харчування та укриттів, а також участі швейцарських компаній у повоєнній відбудові. Крім того, лідери обговорили посилення тиску на Росію.

"Розповів про переговори в Стамбулі, важливість єдності та координації всіх партнерів, зокрема США, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню в Україні", — підсумував Зеленський.

Зеленський зустрівся з Келлер-Зуттер
Келлер-Зуттер та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Нагадаємо, 17 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Основною метою візиту до Італії є участь у заходах з нагоди інтронізації нового Папи Римського Лева XIV.

Володимир Зеленський санкції проти Росії Канада Італія Швейцарія Рим
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