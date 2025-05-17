Візит Зеленського до Риму — президент зустрівся з Марком Карні та Карін Келлер-Зуттер

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рима. Фото: ОП

У суботу, 17 травня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Рима провів низку зустрічей із міжнародними партнерами. Головною темою розмов стало посилення тиску на Росію та координація зусиль задля досягнення тривалого миру.

Деталями зустрічей глава держави поділився у соцмережі Х.

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I met with the President of Switzerland, @keller_sutter, in Rome.



We discussed the need for a ceasefire, increased pressure on Russia, humanitarian demining, implementation of school meal programs, and shelter arrangements in Ukrainian schools, as well as the involvement of… pic.twitter.com/PHtSIYV1eL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 17, 2025

Зустріч Зеленського з Карні

Під час зустріч із прем’єр-міністром Канади Марком Карні Зеленський подякував за незмінну підтримку України, підкресливши особливу роль Канади як надійного союзника. Політики детально обговорили ефективність чинних санкцій, а також можливість запровадження нових обмежень, зокрема вторинних, енергетичних і проти тіньового флоту, які можуть змусити Росію зробити реальні кроки до припинення війни.

Також сторони порушили питання оборонної співпраці та розвиток "коаліції охочих" — міжнародного об’єднання країн, які прагнуть допомогти Україні захистити суверенітет. Президент України подякував за запрошення долучитися до саміту G7, який відбудеться вже менш ніж за місяць.

"Поінформував Премʼєр-міністра про російські ракетні та дронові удари по цивільних і підкреслив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту життів", — зазначив Зеленський.

Марк Карні та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Зеленський зустрівся з Келлер-Зуттер

Зеленський також зустрівся з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер. Говорили про потребу у повному та безумовному припиненні вогню, гуманітарному розмінуванні, підтримці української освіти, зокрема шкільного харчування та укриттів, а також участі швейцарських компаній у повоєнній відбудові. Крім того, лідери обговорили посилення тиску на Росію.

"Розповів про переговори в Стамбулі, важливість єдності та координації всіх партнерів, зокрема США, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню в Україні", — підсумував Зеленський.

Келлер-Зуттер та Володимир Зеленський. Фото: ОП

Нагадаємо, 17 травня Президент України Володимир Зеленський прибув до Риму. Основною метою візиту до Італії є участь у заходах з нагоди інтронізації нового Папи Римського Лева XIV.