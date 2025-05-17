Визит Зеленского в Рим — президент встретился с Марком Карни и Карин Келлер-Зуттер

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим. Фото: ОП

В субботу, 17 мая, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим провел ряд встреч с международными партнерами. Главной темой разговоров стало усиление давления на Россию и координация усилий для достижения длительного мира.

Деталями встреч глава государства поделился в соцсети Х.

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Мы обсудили необходимость прекращения огня, усиление давления на Россию, гуманитарное разминирование, реализацию программ школьного питания и организацию жилья в украинских школах, а также привлечение... pic.twitter.com/PHtSIYV1eL - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 17 мая 2025 г .

Встреча Зеленского с Карни

Во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Украины, подчеркнув особую роль Канады как надежного союзника. Политики подробно обсудили эффективность действующих санкций, а также возможность введения новых ограничений, в частности вторичных, энергетических и против теневого флота, которые могут заставить Россию сделать реальные шаги к прекращению войны.

Также стороны затронули вопросы оборонного сотрудничества и развитие "коалиции желающих" — международного объединения стран, которые стремятся помочь Украине защитить суверенитет. Президент Украины поблагодарил за приглашение присоединиться к саммиту G7, который состоится уже менее чем через месяц.

"Проинформировал Премьер-министра о российских ракетных и дроновых ударах по гражданским и подчеркнул, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты жизней", — отметил Зеленский.

Марк Карни и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Зеленский встретился с Келлер-Зуттер

Зеленский также встретился с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Говорили о необходимости полного и безусловного прекращения огня, гуманитарном разминировании, поддержке украинского образования, в частности школьного питания и укрытий, а также участия швейцарских компаний в послевоенном восстановлении. Кроме того, лидеры обсудили усиление давления на Россию.

"Рассказал о переговорах в Стамбуле, важность единства и координации всех партнеров, в частности США, чтобы достичь полного и безусловного прекращения огня в Украине", — подытожил Зеленский.

Келлер-Зуттер и Владимир Зеленский. Фото: ОП

Напомним, 17 мая Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим. Основной целью визита в Италию является участие в мероприятиях по случаю интронизации нового Папы Римского Льва XIV.