День ДССТ — Зеленський вручив захисникам нагороди

Зеленський у професійне свято відзначив військових ДССТ
Сьогодні, 5 лютого, в Україні вперше відзначають День Державної спеціальної служби транспорту. Володимир Зеленський зустрівся з фахівцями ДССТ та відзначив їх нагородами.
Про це повідомили на сайті Офісу Президента України.
Зеленський відзначив військових ДССТ
Цього року вперше в Україні відзначають День Державної спеціальної служби транспорту. Глава держави Володимир Зеленський під час зустрічі з військовими вручив їм ордени Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" III ступеня та княгині Ольги III ступеня.
"Сьогодні ми відзначаємо день нашої Державної спеціальної служби транспорту — це день фахівців, які забезпечують оборону. Багато в чому це й шляхи постачання, і розмінування, і необхідне будівництво, і охорона об’єктів, і також — участь у бойових діях", — зазначив Зеленський.
Він також додав, що сила України полягає не в окремих людях, а в єднанні. Йдеться про всі елементи Сил оборони та безпеки України.
"Це внесок кожного громадянина України в захист своєї держави та своєї незалежності. Без відданості та ефективності когось одного з українців можуть не вистояти інші, а сміливість і результат кожного дає можливості всім боротися, захищати свій дім, одне одного, і впевнений, що одного дня — здобути для України результат, здобути мир і перемогу", — сказав Президент.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський вручив воїнам та рідним полеглих захисників державні нагороди.
Також у День зовнішньої розвідки України Володимир Зеленський вручив військовим державні нагороди та прапор Служби зовнішньої розвідки.
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