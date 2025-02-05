Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Україні у середу, 5 лютого, продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію. Президент Володимир Зеленський підписав закони.

Про це йдеться в карточці законопроєкту.

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Зеленський підписав закони, що передбачають продовження воєнного стану та мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Законопроєкт. Фото: скриншот

Воєнний стан — це особливий правовий режим, який запроваджується на території держави у випадку війни, збройного конфлікту або загрози їхнього початку. Він передбачає введення обмежень прав і свобод громадян, мобілізацію ресурсів, особливі умови функціонування органів влади та оборонних сил, а також надання військовим і державним органам додаткових повноважень для захисту національної безпеки та територіальної цілісності.

Нагадаємо, в Україні чоловіків, які мали статус "обмежено придатний", зобов'язали пройти повторну військово-лікарську комісію до 5 червня 2025 року.

Також постанова Кабміну № 1558 внесла значні зміни до ряду постанов щодо мобілізації. Вона уточнила порядок розгляду заяв військовозобов'язаних, що мають право на відстрочку від призову.