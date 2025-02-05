День ДССТ — Зеленский вручил защитникам награды

Владимир Зеленский вручает награду украинскому военному. Фото: ОП

Сегодня, 5 февраля, в Украине впервые отмечают День Государственной специальной службы транспорта. Владимир Зеленский встретился со специалистами ГССТ и отметил их наградами.

Об этом сообщили на сайте Офиса Президента Украины.

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В этом году впервые в Украине отмечают День Государственной специальной службы транспорта. Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с военными вручил им ордена Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" III степени и княгини Ольги III степени.

"Сегодня мы отмечаем день нашей Государственной специальной службы транспорта — это день специалистов, которые обеспечивают оборону. Во многом это и пути снабжения, и разминирование, и необходимое строительство, и охрана объектов, и также — участие в боевых действиях", — отметил Зеленский.

Владимир Зеленский во время встречи с военными ГССТ. Фото: ОП

Он также добавил, что сила Украины заключается не в отдельных людях, а в единении. Речь идет обо всех элементах Сил обороны и безопасности Украины.

"Это вклад каждого гражданина Украины в защиту своего государства и своей независимости. Без преданности и эффективности кого-то одного из украинцев могут не выстоять другие, а смелость и результат каждого дает возможности всем бороться, защищать свой дом, друг друга, и уверен, что однажды — получить для Украины результат, получить мир и победу", — сказал президент.

Владимир Зеленский вручает награду военному ГССТ. Фото: ОП

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский вручил воинам и родным павших защитников государственные награды.

Также в День внешней разведки Украины Владимир Зеленский вручил военным государственные награды и флаг Службы внешней разведки.