Головна Новини дня Зеленський у Польщі поклав вінок на могилу невідомого солдата

Зеленський у Польщі поклав вінок на могилу невідомого солдата

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:33
Зеленський вшанував загиблих солдат у Варшаві — що відомо
Зеленський у Польщі. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський прийняв участь у церемонії покладання вінка до Могили Невідомого солдата у Варшаві. Також він зустрівся зі спікером польського Сейму Влодзимежем Чажастим.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 19 грудня.

Читайте також:

Зеленський вшанував загиблих солдат у Варшаві

В рамках офіційного візиту Зеленський прибув до президентського палацу у Варшаві, де його зустрів польський лідер Кароль Навроцький. Разом із делегаціями вони розпочали переговори. 

"Українська незалежність і польська незалежність — це фундамент, який дає змогу кожній нації нашої частини Європи жити вільно, без влади Москви. Саме тому важливо, щоб ми співпрацювали, щоб підтримували одне одного й щоб координувалися в захисті Європи і наших народів", — заявив Зеленський.

Президент України, взявши участь в урочистому вшануванні загиблих польських воїнів зі спікером польського Сейму Влодзимежем Чажастим, поклав квіти перед меморіальною дошкою на честь депутатів Сейму Республіки Польща. Ці депутати загинули під час Другої світової війни.

Нагадаємо, що Навроцький зазначив, що українська меншина та її права захищені у Польщі

Раніше ми також інформували, що Навроцький повідомив: під час переговорів із Зеленським обговорювали вдячність України за польську допомогу.

Володимир Зеленський Польща могила Варшава Кароль Навроцький
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
