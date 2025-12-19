Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский в Польше возложил венок на могилу неизвестного солдата

Зеленский в Польше возложил венок на могилу неизвестного солдата

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:33
Зеленский почтил погибших солдат в Варшаве - что известно
Зеленский в Польше. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Также он встретился со спикером польского Сейма Влодзимежем Чажастым.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 19 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский почтил погибших солдат в Варшаве

В рамках официального визита Зеленский прибыл в президентский дворец в Варшаве, где его встретил польский лидер Кароль Навроцкий. Вместе с делегациями они начали переговоры.

"Украинская независимость и польская независимость — это фундамент, который позволяет каждой нации нашей части Европы жить свободно, без власти Москвы. Именно поэтому важно, чтобы мы сотрудничали, чтобы поддерживали друг друга и чтобы координировались в защите Европы и наших народов", — заявил Зеленский.

Президент Украины, приняв участие в торжественном чествовании погибших польских воинов, со спикером польского Сейма Влодзимежем Чажастым, возложил цветы перед мемориальной доской в честь депутатов Сейма Республики Польша. Эти депутаты погибли во время Второй мировой войны.

Напомним, что Навроцкий отметил, что украинское меньшинство и его права защищены в Польше.

Ранее мы также информировали, что Навроцкий сообщил: во время переговоров с Зеленским обсуждали благодарность Украины за польскую помощь.

Владимир Зеленский Польша могила Варшава Кароль Навроцкий
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации