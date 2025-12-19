Зеленский почтил погибших солдат в Варшаве - что известно

Зеленский в Польше. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата в Варшаве. Также он встретился со спикером польского Сейма Влодзимежем Чажастым.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 19 декабря.

Зеленский почтил погибших солдат в Варшаве

В рамках официального визита Зеленский прибыл в президентский дворец в Варшаве, где его встретил польский лидер Кароль Навроцкий. Вместе с делегациями они начали переговоры.

"Украинская независимость и польская независимость — это фундамент, который позволяет каждой нации нашей части Европы жить свободно, без власти Москвы. Именно поэтому важно, чтобы мы сотрудничали, чтобы поддерживали друг друга и чтобы координировались в защите Европы и наших народов", — заявил Зеленский.

Президент Украины, приняв участие в торжественном чествовании погибших польских воинов, со спикером польского Сейма Влодзимежем Чажастым, возложил цветы перед мемориальной доской в честь депутатов Сейма Республики Польша. Эти депутаты погибли во время Второй мировой войны.

Напомним, что Навроцкий отметил, что украинское меньшинство и его права защищены в Польше.

Ранее мы также информировали, что Навроцкий сообщил: во время переговоров с Зеленским обсуждали благодарность Украины за польскую помощь.