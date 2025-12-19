Зеленский ответил на заявление Польши об оценке помощи Украине

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским одной из тем стало восприятие украинской стороной польской помощи. По его словам, в польском обществе существует ощущение, что вклад Польши в поддержку Украины не всегда получает должную оценку.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Кароль Навроцкий в очередной раз поднял тему "благодарности" Украины

Навроцкий отметил, что такие настроения фиксируются и в социологических опросах. Он подчеркнул, что украинская власть, по его мнению, имеет инструменты влияния на эту ситуацию и может либо способствовать изменению этой тенденции, либо, наоборот, ее игнорировать.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в ослаблении отношений между Украиной и Польшей и стремится разрушить союз двух государств. Президент Украины подчеркнул, что Киев не позволит этого сделать.

"Украина всегда благодарна Польше, и всегда будет благодарна, но при этом Украина всегда защищала себя и защищала собой Европу. Самую высокую цену мы заплатили — это жизни наших людей, семей, детей. Союз наших государств крепкий, он должен таким и остаться, мы должны работать, какие лидеры, чтобы он таким был и в дальнейшем", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что союз между Украиной и Польшей является крепким и должен таким оставаться в дальнейшем. Он добавил, что ответственность за сохранение этого партнерства лежит на политическом руководстве обеих стран.

Во время встречи Владимир Зеленский также пригласил Кароля Навроцкого посетить Украину.

Напомним, претензии к Украине Кароль Навроцкий высказывал и раньше.

