Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Навроцкий упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь Польше

Навроцкий упрекнул Зеленского в неблагодарности за помощь Польше

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:43
Зеленский ответил на заявление Польши об оценке помощи Украине
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским одной из тем стало восприятие украинской стороной польской помощи. По его словам, в польском обществе существует ощущение, что вклад Польши в поддержку Украины не всегда получает должную оценку.

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Реклама
Читайте также:

Кароль Навроцкий в очередной раз поднял тему "благодарности" Украины

Навроцкий отметил, что такие настроения фиксируются и в социологических опросах. Он подчеркнул, что украинская власть, по его мнению, имеет инструменты влияния на эту ситуацию и может либо способствовать изменению этой тенденции, либо, наоборот, ее игнорировать.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в ослаблении отношений между Украиной и Польшей и стремится разрушить союз двух государств. Президент Украины подчеркнул, что Киев не позволит этого сделать.

"Украина всегда благодарна Польше, и всегда будет благодарна, но при этом Украина всегда защищала себя и защищала собой Европу. Самую высокую цену мы заплатили — это жизни наших людей, семей, детей. Союз наших государств крепкий, он должен таким и остаться, мы должны работать, какие лидеры, чтобы он таким был и в дальнейшем", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что союз между Украиной и Польшей является крепким и должен таким оставаться в дальнейшем. Он добавил, что ответственность за сохранение этого партнерства лежит на политическом руководстве обеих стран.

Во время встречи Владимир Зеленский также пригласил Кароля Навроцкого посетить Украину.

Напомним, претензии к Украине Кароль Навроцкий высказывал и раньше.

Также ранее в Польше высказались относительно того, будут ли поддерживать Украину на пути в ЕС.

Владимир Зеленский Польша помощь война в Украине Кароль Навроцкий
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации