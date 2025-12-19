Зеленський відповів на заяву Польщі про оцінку допомоги Україні

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським однією з тем стало сприйняття українською стороною польської допомоги. За його словами, у польському суспільстві існує відчуття, що внесок Польщі у підтримку України не завжди отримує належну оцінку.

Про це він повідомив на спільній пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Кароль Навроцький вкотре підняв тему "вдячності" України

Навроцький зазначив, що такі настрої фіксуються й у соціологічних опитуваннях. Він підкреслив, що українська влада, на його думку, має інструменти впливу на цю ситуацію та може або сприяти зміні цієї тенденції, або, навпаки, її ігнорувати.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у послабленні відносин між Україною та Польщею і прагне зруйнувати союз двох держав. Президент України наголосив, що Київ не дозволить цього зробити.

"Україна завжди вдячна Польщі, і завжди буде вдячна, але при цьому Україна завжди захищала себе і захищала собою Європу. Найвищу ціну ми заплатили — це життя наших людей, сімей, дітей. Союз наших держав міцний, він має таким і залишитися, ми маємо працювати, які лідери, що він таким був і надалі", — заявив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що союз між Україною та Польщею є міцним і має таким залишатися надалі. Він додав, що відповідальність за збереження цього партнерства лежить на політичному керівництві обох країн.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також запросив Кароля Навроцького відвідати Україну.

Нагадаємо, претензії до України Кароль Навроцький висловлював й раніше.

Також раніше у Польщі висловились щодо того, чи будуть підтримувати Україну на шляху до ЄС.