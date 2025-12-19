Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Навроцький дорікнув Зеленському у невдячності за допомогу Польщі

Навроцький дорікнув Зеленському у невдячності за допомогу Польщі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:43
Зеленський відповів на заяву Польщі про оцінку допомоги Україні
Володимир Зеленський і Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським однією з тем стало сприйняття українською стороною польської допомоги. За його словами, у польському суспільстві існує відчуття, що внесок Польщі у підтримку України не завжди отримує належну оцінку.

Про це він повідомив на спільній пресконференції, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події. 

Реклама
Читайте також:

Кароль Навроцький вкотре підняв тему "вдячності" України 

Навроцький зазначив, що такі настрої фіксуються й у соціологічних опитуваннях. Він підкреслив, що українська влада, на його думку, має інструменти впливу на цю ситуацію та може або сприяти зміні цієї тенденції, або, навпаки, її ігнорувати.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у послабленні відносин між Україною та Польщею і прагне зруйнувати союз двох держав. Президент України наголосив, що Київ не дозволить цього зробити.

"Україна завжди вдячна Польщі, і завжди буде вдячна, але при цьому Україна завжди захищала себе і захищала собою Європу. Найвищу ціну ми заплатили — це життя наших людей, сімей, дітей. Союз наших держав міцний, він має таким і залишитися, ми маємо працювати, які лідери, що він таким був і надалі", — заявив Володимир Зеленський.

Президент України наголосив, що союз між Україною та Польщею є міцним і має таким залишатися надалі. Він додав, що відповідальність за збереження цього партнерства лежить на політичному керівництві обох країн.

Під час зустрічі Володимир Зеленський також запросив Кароля Навроцького відвідати Україну.

Нагадаємо, претензії до України Кароль Навроцький висловлював й раніше

Також раніше у Польщі висловились щодо того, чи будуть підтримувати Україну на шляху до ЄС.

Володимир Зеленський Польща допомога війна в Україні Кароль Навроцький
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації