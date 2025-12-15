Відео
Головна Новини дня Навроцький попередив Зеленського — що заявив про допомогу Україні

Навроцький попередив Зеленського — що заявив про допомогу Україні

Дата публікації: 15 грудня 2025 23:54
Президент Польщі хоче, щоб Україна не сприймала польську допомогу як належне
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький застеріг свого українського колегу Володимира Зеленського від того, щоб він не сприймав підтримку своєї країни як належне. Лідер Польщі закликав до перезавантаження відносин між двома країнами.

Про це польський президент заявив в інтерв'ю сайту wp.pl.

Чому Навроцький образився на Зеленського

Навроцький заявив, що поляки "часто не відчувають себе партнерами" у стосунках зі своїм східним сусідом, які Варшава підтримала військовою допомогою та підтримкою біженців, що тікають від повномасштабного вторгнення Росії майже чотири роки тому.

"Ми повинні підтримувати Україну, і ми це робимо. Водночас ми повинні – і я вірю, що мені це вдасться – забезпечити, щоб Україна ставилася до Польщі як до партнера", — зазначив президент Польщі.

Своєю чергою Bloomberg пише, що слова Навроцького сигналізують про потенційно напружену зустріч із Зеленським — його першу офіційну зустріч з президентом України з моменту вступу на посаду у серпні. Президент Польщі висловився проти членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Агенція нагадує, що Навроцький також намагався використати зростаючі антиукраїнські настрої у своїй передвиборчій кампанії на початку цього року. Навроцький, союзник націоналістичної опозиції, під час перегонів отримав підтримку посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа.

Також Bloomberg зазначає, що Навроцький конфліктував з урядом прем'єр-міністра Дональда Туска з усіх питань, починаючи від призначення послів і закінчуючи пріоритетами зовнішньої політики.

Нагадаємо, раніше Навроцький прокоментував непорозуміння щодо передачі України літаків МіГ-29.

А також у Польщі висловилися про підтримку для України на шляху до ЄС.

Європейський союз НАТО армія війна в Україні мирний план гарантії безпеки
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
