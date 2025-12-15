Видео
Главная Новости дня Навроцкий предупредил Зеленского — что заявил о помощи Украине

Навроцкий предупредил Зеленского — что заявил о помощи Украине

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 23:54
Президент Польши хочет, чтобы Украина не воспринимала польскую помощь как должное
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий предостерег своего украинского коллегу Владимира Зеленского от того, чтобы он не воспринимал поддержку своей страны как должное. Лидер Польши призвал к перезагрузке отношений между двумя странами.

Об этом польский президент заявил в интервью сайту wp.pl.

Читайте также:

Почему Навроцкий обиделся на Зеленского

Навроцкий заявил, что поляки "часто не чувствуют себя партнерами" в отношениях со своим восточным соседом, которые Варшава поддержала военной помощью и поддержкой беженцев, бегущих от полномасштабного вторжения России почти четыре года назад.

"Мы должны поддерживать Украину, и мы это делаем. В то же время мы должны — и я верю, что мне это удастся — обеспечить, чтобы Украина относилась к Польше как к партнеру", — отметил президент Польши.

В свою очередь Bloomberg пишет, что слова Навроцкого сигнализируют о потенциально напряженной встрече с Зеленским — его первую официальную встречу с президентом Украины с момента вступления в должность в августе. Президент Польши высказался против членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Агентство напоминает, что Навроцкий также пытался использовать растущие антиукраинские настроения в своей предвыборной кампании в начале этого года. Навроцкий, союзник националистической оппозиции, во время гонки получил поддержку чиновников администрации президента США Дональда Трампа.

Также Bloomberg отмечает, что Навроцкий конфликтовал с правительством премьер-министра Дональда Туска по всем вопросам, начиная от назначения послов и заканчивая приоритетами внешней политики.

Напомним, ранее Навроцкий прокомментировал недоразумение относительно передачи Украине самолетов МиГ-29.

А также в Польше высказались о поддержке для Украины на пути в ЕС.

Европейский союз НАТО армия война в Украине мирный план гарантии безопасности
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
