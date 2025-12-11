Польща підтримуватиме Україну на шляху до вступу в ЄС - як саме

Секретар держави МЗС Польщ Ігнатій Німчицький. Фото: кадр з відео

Польща й надалі залишається одним із ключових союзників України в її європейських прагненнях. Для Варшави є надзвичайно важливо підтримувати Київ як у боротьбі за справедливий та міцний мир, так і на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це заявив секретар держави МЗС Польщі, відповідальний за європейські справи, Ігнатій Німчицький під час брифінгу у Львові у четвер, 11 грудня.

Польща підтримуватиме Україну

Дипломат підкреслив, що Польща готова підтримувати Україну в обговоренні будь-яких фінансових рішень, які мають допомогти країні у наступному році. Також дипломат заявив, що Варшава офіційно приєднується до ініціативи України щодо вступу до ЄС, надаючи не лише фінансовий внесок, а й експертну допомогу українським інституціям.

Коментуючи внутрішні дискусії в Польщі щодо міграції українців під час війни, Німчицький наголосив, що громадська думка загалом підтримує вступ України до Євросоюзу.

"У стратегічних інтересах Польщі — бачити Україну в ЄС. Процес розширення не завжди легкий, але наша кінцева мета абсолютно зрозуміла", — підсумував він.

