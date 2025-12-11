Відео
Головна Новини дня У Польщі розкрили, як допоможуть Україні на шляху до вступу в ЄС

У Польщі розкрили, як допоможуть Україні на шляху до вступу в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 14:43
Польща підтримуватиме Україну на шляху до вступу в ЄС - як саме
Секретар держави МЗС Польщ Ігнатій Німчицький. Фото: кадр з відео

Польща й надалі залишається одним із ключових союзників України в її європейських прагненнях. Для Варшави є надзвичайно важливо підтримувати Київ як у боротьбі за справедливий та міцний мир, так і на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Про це заявив секретар держави МЗС Польщі, відповідальний за європейські справи, Ігнатій Німчицький під час брифінгу у Львові у четвер, 11 грудня.

Читайте також:

Польща підтримуватиме Україну

Дипломат підкреслив, що Польща готова підтримувати Україну в обговоренні будь-яких фінансових рішень, які мають допомогти країні у наступному році. Також дипломат заявив, що Варшава офіційно приєднується до ініціативи України щодо вступу до ЄС, надаючи не лише фінансовий внесок, а й експертну допомогу українським інституціям. 

Коментуючи внутрішні дискусії в Польщі щодо міграції українців під час війни, Німчицький наголосив, що громадська думка загалом підтримує вступ України до Євросоюзу.

"У стратегічних інтересах Польщі — бачити Україну в ЄС. Процес розширення не завжди легкий, але наша кінцева мета абсолютно зрозуміла", — підсумував він.

Нагадаємо, що ексміністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде поділилася своїм баченням того, коли Україна може стати членом Європейського Союзу. Вона наголосила, що процес вступу є тривалим і залежить від виконання ключових умов.

А до цього Президент Володимир Зеленський заявив, що понад пів року прогрес у переговорах України щодо відкриття кластерів для вступу до ЄС залишається заблокованим.

МВС Європейський союз Польща Україна ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
