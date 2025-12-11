Польша будет поддерживать Украину на пути к вступлению в ЕС - как именно

Секретарь государства МИД Польши Игнатий Нимчицкий. Фото: кадр из видео

Польша и в дальнейшем остается одним из ключевых союзников Украины в ее европейских стремлениях. Для Варшавы чрезвычайно важно поддерживать Киев как в борьбе за справедливый и прочный мир, так и на пути к полноправному членству в Европейском Союзе.

Об этом заявил секретарь государства МИД Польши, ответственный за европейские дела, Игнатий Нимчицкий во время брифинга во Львове в четверг, 11 декабря.

Польша будет поддерживать Украину

Дипломат подчеркнул, что Польша готова поддерживать Украину в обсуждении любых финансовых решений, которые должны помочь стране в следующем году. Также дипломат заявил, что Варшава официально присоединяется к инициативе Украины по вступлению в ЕС, предоставляя не только финансовый вклад, но и экспертную помощь украинским институтам.

Комментируя внутренние дискуссии в Польше относительно миграции украинцев во время войны, Нимчицкий отметил, что общественное мнение в целом поддерживает вступление Украины в Евросоюз.

"В стратегических интересах Польши — видеть Украину в ЕС. Процесс расширения не всегда легкий, но наша конечная цель абсолютно понятна", — подытожил он.

