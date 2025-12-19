Видео
Україна
Главная Новости дня Навроцкий высказался об украинском нацменьшинстве в Польше

Навроцкий высказался об украинском нацменьшинстве в Польше

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 15:37
Украинцы в Польше — какие права имеет украинское нацменьшинство
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Украинское меньшинство имеет такие же права и условия, как и все другие меньшинства в Польше. Согласно различным данным, наши граждане хорошо чувствуют себя в соседней стране.

Об этом сообщил президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским 19 декабря.

Читайте также:

Украинское нацменьшинство в Польше

Навроцкий заявил, что Польша системно поддерживает все национальные меньшинства, в том числе и украинцев. По его словам, данные свидетельствуют, что украинцы в Польше чувствуют себя хорошо и имеют возможности для развития и работы в экономике страны.

"В 2022 году Польша приняла более миллиона украинцев, чем выполнила свои социальные и солидарные обязанности", — добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Россия хочет разрушить союз Украины и Польши. По его словам, в Москве хотят разлада.

Также мы писали, что в Польше Зеленского встретили государственным гимном. Это была его первая встреча с Каролем Навроцким.

Владимир Зеленский Польша украинцы украинцы в Польше Кароль Навроцкий
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
