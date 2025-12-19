Українці в Польщі — які права має українська нацменшина

Навроцький висловився про українську нацменшину в Польщі
Українська меншина має такі самі права й умови, як і всі інші меншини в Польщі. Згідно з різними даними, наші громадяни добре почуваються в сусідній країні.
Про це повідомив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня.
Українська нацменшина в Польщі
Навроцький заявив, що Польща системно підтримує всі національні меншини, зокрема й українців. За його словами, дані свідчать, що українці в Польщі почуваються добре й мають можливості для розвитку та роботи в економіці країни.
"У 2022 році Польща прийняла понад мільйон українців, чим виконала свої соціальні та солідарні обов'язки", — додав президент.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія хоче зруйнувати союз України і Польщі. За його словами, в Москві хочуть розладу.
Також ми писали, що в Польщі Зеленського зустріли державним гімном. Це була його перша зустріч з Каролем Навроцьким.
