Україна
Головна Новини дня Навроцький висловився про українську нацменшину в Польщі

Навроцький висловився про українську нацменшину в Польщі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 15:37
Українці в Польщі — які права має українська нацменшина
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Українська меншина має такі самі права й умови, як і всі інші меншини в Польщі. Згідно з різними даними, наші громадяни добре почуваються в сусідній країні.

Про це повідомив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня. 

Українська нацменшина в Польщі

Навроцький заявив, що Польща системно підтримує всі національні меншини, зокрема й українців. За його словами, дані свідчать, що українці в Польщі почуваються добре й мають можливості для розвитку та роботи в економіці країни.

"У 2022 році Польща прийняла понад мільйон українців, чим виконала свої соціальні та солідарні обов'язки", — додав президент. 

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що Росія хоче зруйнувати союз України і Польщі. За його словами, в Москві хочуть розладу. 

Також ми писали, що в Польщі Зеленського зустріли державним гімном. Це була його перша зустріч з Каролем Навроцьким. 

Володимир Зеленський Польща українці українці в Польщі Кароль Навроцький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
