Українці в Польщі — які права має українська нацменшина

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Українська меншина має такі самі права й умови, як і всі інші меншини в Польщі. Згідно з різними даними, наші громадяни добре почуваються в сусідній країні.

Про це повідомив президент Польщі Кароль Навроцький під час спільної пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським 19 грудня.

Українська нацменшина в Польщі

Навроцький заявив, що Польща системно підтримує всі національні меншини, зокрема й українців. За його словами, дані свідчать, що українці в Польщі почуваються добре й мають можливості для розвитку та роботи в економіці країни.

"У 2022 році Польща прийняла понад мільйон українців, чим виконала свої соціальні та солідарні обов'язки", — додав президент.

