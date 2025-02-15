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Зеленський у Мюнхені зустрівся з Генсеком НАТО

15 лютого 2025 00:25
Чекарьова Марія - редактор
Президент України Володимир Зеленський 14 лютого 2025 року зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте
Володимир Зеленський та Марк Рютте. Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Чекарьова Марія - редактор

У п'ятницю, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це голова держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Подробиці зустрічі

Сторони обговорили координацію із країнами, які є членами Альянсу, для формування спільної позиції щодо закінчення війни та примушування Росії до наближення справедливого й тривалого миру. Зеленський наголосив, що однією з умов цього мають бути надійні гарантії безпеки для України.

"Вдячний за незмінну підтримку нашої держави та проведення в Брюсселі засідань у форматі "Рамштайн" і Ради Україна – НАТО. Ми розраховуємо, що всі ухвалені рішення будуть реалізовані якнайшвидше", — зазначив президент України. 

Нагадаємо,  Володимир Зеленський зустрівся з литовським колегою Гітанасом Наусєдою. Лідери говорили про оборонну підтримку та закінчення війни.

Також президент України провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Співрозмовники говорили про підтримку армії та гарантії безпеки.

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