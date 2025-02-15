Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля 2025 года встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте

Владимир Зеленский и Марк Рютте. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

В пятницу, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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Подробности встречи

Стороны обсудили координацию со странами, которые являются членами Альянса, для формирования общей позиции по окончанию войны и принуждения России к приближению справедливого и длительного мира. Зеленский отметил, что одним из условий этого должны быть надежные гарантии безопасности для Украины.

"Благодарен за неизменную поддержку нашего государства и проведение в Брюсселе заседаний в формате "Рамштайн" и Совета Украина — НАТО. Мы рассчитываем, что все принятые решения будут реализованы как можно быстрее", — отметил президент Украины.

Напомним, Владимир Зеленский встретился с литовским коллегой Гитанасом Науседой. Лидеры говорили об оборонной поддержке и окончании войны.

Также президент Украины провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Собеседники говорили о поддержке армии и гарантиях безопасности.