Розмова Зеленського з Мелоні — про що говорили політики

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У п'ятницю, 14 лютого, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Співрозмовники говорили про підтримку армії та гарантії безпеки.

Про розмову глава держави повідомив у Telegram.

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Деталі переговорів Зеленського з Мелоні

За словами Зеленського, у розмові з Мелоні йшлося про координацію щодо дієвих гарантій безпеки для України та можливих рамок для гарантування довгострокової безпеки.

Під час діалогу Президент наголосив, що найсильнішою та найбільш економічно вигідною гарантією є членство в НАТО.

"До того, як Україна отримає запрошення, украй важливо, щоб наші партнери підтримували розвиток нашої сильної сучасної армії, протиповітряної оборони, далекобійних спроможностей та боєздатного флоту", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що перед будь-якими переговорами Європа, США та Україна мають узгодити єдину стратегію оборони й безпеки з чітким планом дій.

"Європа має бути повноправним учасником мирних переговорів і зусиль, спрямованих на запобігання майбутнім війнам", — підсумував український лідер.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Раніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія більше підтримуватиме Україну. Також Італія пообіцяла допомогу у відновленні Одеси.