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Зеленский обсудил с Мелони вопросы безопасности — детали

14 февраля 2025 22:36
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Разговор Зеленского с Мелони — о чем говорили политики
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 14 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Собеседники говорили о поддержке армии и гарантиях безопасности.

О разговоре глава государства сообщил в Telegram.

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По словам Зеленского, в разговоре с Мелони речь шла о координации относительно действенных гарантий безопасности для Украины и возможных рамок для обеспечения долгосрочной безопасности.

Во время диалога Президент подчеркнул, что самой сильной и наиболее экономически выгодной гарантией является членство в НАТО.

"До того, как Украина получит приглашение, крайне важно, чтобы наши партнеры поддерживали развитие нашей сильной современной армии, противовоздушной обороны, дальнобойных возможностей и боеспособного флота", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что перед любыми переговорами Европа, США и Украина должны согласовать единую стратегию обороны и безопасности с четким планом действий.

"Европа должна быть полноправным участником мирных переговоров и усилий, направленных на предотвращение будущих войн", — подытожил украинский лидер.

Зеленський поговорив з Мелоні
Сообщение Зеленского в Facebook

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия больше будет поддерживать Украину. Также Италия пообещала помощь в восстановлении Одессы.

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