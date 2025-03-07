Зеленський у квітні відвідає ПАР — з якою метою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у квітні цього року відвідає Південно-Африканську республіку. Там він зустрінеться з лідером країни Сірілом Рамафосою.

Про це пише Reuters.

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Так, візит Зеленського до ПАР планується 10 квітня, там він проведе переговори з Рамафосою 10 квітня. У матеріалі йдеться, що таким чином український лідер "намагається заручитися міжнародною підтримкою після припинення військової допомоги від США".

Відомо, що Південна Африка має гарні відносини з Росією, оскільки вона належить до БРІКС. Водночас ПАР відмовилася засудити російське вторгнення в Україну, а також утрималася під час голосування за резолюції ООН щодо війни.

"Цей візит є продовженням поточних зустрічей президента Рамафоси з президентом Путіним і президентом Зеленським щодо інклюзивного процесу, який забезпечить шлях до миру між Росією і Україною", — зазначив прессекретар президента ПАР Вінсент Магвенья.

Нагадаємо, 10 березня у Саудівській Аравії відбудеться зустріч української делегації з партнерами зі США.

А президент США Дональд Трамп заявив, що в України і Росії "немає іншого виходу", аніж як підписати угоду про припинення війни.