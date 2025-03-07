Зеленский в апреле посетит ЮАР - с какой целью

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле этого года посетит Южно-Африканскую республику. Там он встретится с лидером страны Сирилом Рамафосой.

Об этом пишет Reuters.

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Так, визит Зеленского в ЮАР планируется 10 апреля, там он проведет переговоры с Рамафосой 10 апреля. В материале говорится, что таким образом украинский лидер "пытается заручиться международной поддержкой после прекращения военной помощи от США".

Известно, что Южная Африка имеет хорошие отношения с Россией, поскольку она принадлежит к БРИКС. В то же время ЮАР отказалась осудить российское вторжение в Украину, а также держалась во время голосования за резолюции ООН по войне.

"Этот визит является продолжением текущих встреч президента Рамафосы с президентом Путиным и президентом Зеленским по инклюзивному процессу, который обеспечит путь к миру между Россией и Украиной", — отметил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья.

Напомним, 10 марта в Саудовской Аравии состоится встреча украинской делегации с партнерами из США.

А президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины и России "нет другого выхода", чем как подписать соглашение о прекращении войны.