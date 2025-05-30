Зустріч Зеленського і Фідана у Києві 30 травня — про що говорили

Зустріч української та турецької делегацій. Фото: ОП

У п'ятницю, 30 травня, Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Співрозмовники обговорили поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру.

Про це повідомили в Офісі президента України.

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Зеленський під час зустрічі подякував Туреччині та особисто президенту Реджепу Таїпу Ердогану за активну підтримку українських мирних ініціатив, а також за допомогу в організації обміну полоненими, завдяки якому вдалося звільнити з російського полону понад тисячу українців. За словами президента, повернення всіх громадян, які утримуються Росією, залишається одним із ключових пріоритетів України.

Під час переговорів сторони обговорили поточні дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру. Глава держави зазначив, що Росія досі не представила обіцяний меморандум, який мала передати після останнього обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Жодних документів не отримувала ані українська, ані турецька сторона.

"Щоб зустріч була не пустою, потрібно розуміти її адженду та належним чином підготуватись до перемовин. На жаль, Росія робить усе, щоб наступна можлива зустріч була безрезультатною", — підкреслив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що у нинішніх умовах найважливішим завданням для України є негайне досягнення перемир’я. Також в Анкарі вважають, що після переговорів у Стамбулі між Україною та РФ "є два шляхи.