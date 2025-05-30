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Фідан окреслив перебіг війни після переговорів в Стамбулі

30 травня 2025 13:36
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Переговори у Стамбулі — Фідан озвучив два сценарії розвитку війни
термінова новина
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Після переговорів у Стамбулі між Україною та РФ "є два шляхи"

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час брифінгу у п'ятницю, 30 травня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру", — сказав Фідан.

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