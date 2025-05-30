Переговори у Стамбулі — Фідан озвучив два сценарії розвитку війни

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Після переговорів у Стамбулі між Україною та РФ "є два шляхи"

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час брифінгу у п'ятницю, 30 травня, повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або до кінця цього року досягнемо постійного миру. Ми, як Туреччина, вважаємо єдиним шляхом негайне досягнення миру та перемир'я, справедливого та постійного миру", — сказав Фідан.

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