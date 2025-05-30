Переговоры в Стамбуле - Фидан озвучил два сценария развития войны

Фидан очертил ход войны после переговоров в Стамбуле
После переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ "есть два пути". Однако сейчас необходимо срочного достичь мира.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время брифинга в пятницу, 30 мая, сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Два пути для Украины и РФ
Фидан в своем заявлении высказался о перспективах завершения войны, подчеркнув необходимость срочного достижения мира и прекращения боевых действий.
"Или мы закроем глаза на продолжение этой войны, или до конца этого года достигнем постоянного мира. Мы, как Турция, считаем единственным путем немедленное достижение мира и перемирия, справедливого и постоянного мира", — сказал Фидан.
Также представитель турецкого МИД добавил, что сейчас обсуждается углубление экономических отношений с Украиной, включая соглашение о свободной торговле и участие в восстановлении страны.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара передала Украине позицию РФ относительно переговоров. Также он отметил, что Турция поддерживает призывы к миру в Газе и Украине.
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