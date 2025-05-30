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Зеленский в Киеве встретился с главой МИД Турции — детали

30 мая 2025 18:11
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча Зеленского и Фидана в Киеве 30 мая — о чем говорили
Встреча украинской и турецкой делегаций. Фото: ОП
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В пятницу, 30 мая, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Собеседники обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

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Зеленский во время встречи поблагодарил Турцию и лично президента Реджепа Тайипа Эрдогана за активную поддержку украинских мирных инициатив, а также за помощь в организации обмена пленными, благодаря которому удалось освободить из российского плена более тысячи украинцев. По словам президента, возвращение всех граждан, удерживаемых Россией, остается одним из ключевых приоритетов Украины.

Во время переговоров стороны обсудили текущие дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира. Глава государства отметил, что Россия до сих пор не представила обещанный меморандум, который должна была передать после последнего обмена пленными по формуле "1000 на 1000". Никаких документов не получала ни украинская, ни турецкая сторона.

"Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной", — подчеркнул Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что в нынешних условиях важнейшей задачей для Украины является немедленное достижение перемирия. Также в Анкаре считают, что после переговоров в Стамбуле между Украиной и РФ "есть два пути.

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