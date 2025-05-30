Зустріч Зеленського із Сенаторами США - що відомо

Зеленський із сенаторами США. Фото: ОП

У п'ятницю, 30 травня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Вони прибули до Києва.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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У ході зустрічі сторони обговорили актуальну ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля. За словами Зеленського, Росія намагається використати перемовини як прикриття для підготовки нових наступальних операцій, водночас продовжуючи обстріли українських міст і сіл та відкидаючи будь-які пропозиції щодо припинення вогню.

Президент наголосив на необхідності посилення тиску на агресора. Зокрема, подякував сенаторам за ініціативу щодо двопартійного законопроєкту про санкції, який уже підтримали 82 сенатори США. Цей документ, за словами Зеленського, може стати важливим інструментом для примусу Росії до миру.

Також сторони обговорили інші можливі важелі впливу, які можуть допомогти досягти справедливого врегулювання. Зеленський підкреслив важливість міцної двопартійної підтримки США та їх лідерства у захисті людського життя.

"Саме реальна залученість Америки на всіх етапах перемовин може гарантувати надійний мир", — підсумував Президент.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 30 травня, у столиці України відбулася зустріч Президента Володимира Зеленського з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Під час переговорів сторони приділили особливу увагу обговоренню актуальних дипломатичних ініціатив, що мають на меті встановлення стійкого й справедливого миру.

У Анкарі переконані, що після проведених у Стамбулі переговорів між Україною та Росією ситуація розвивається за одним із двох можливих сценаріїв.