Встреча Зеленского с Сенаторами США - что известно

Зеленский с сенаторами США. Фото: ОП

В пятницу, 30 мая, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Они прибыли в Киев.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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В ходе встречи стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и дипломатические усилия. По словам Зеленского, Россия пытается использовать переговоры как прикрытие для подготовки новых наступательных операций, одновременно продолжая обстрелы украинских городов и сел и отвергая любые предложения о прекращении огня.

Президент подчеркнул необходимость усиления давления на агрессора. В частности, поблагодарил сенаторов за инициативу по двухпартийному законопроекту о санкциях, который уже поддержали 82 сенатора США. Этот документ, по словам Зеленского, может стать важным инструментом для принуждения России к миру.

Также стороны обсудили другие возможные рычаги влияния, которые могут помочь достичь справедливого урегулирования. Зеленский подчеркнул важность прочной двухпартийной поддержки США и их лидерства в защите человеческой жизни.

"Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", — подытожил Президент.

Напомним, что в пятницу, 30 мая, в столице Украины состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Во время переговоров стороны уделили особое внимание обсуждению актуальных дипломатических инициатив, имеющих целью установление устойчивого и справедливого мира.

В Анкаре убеждены, что после проведенных в Стамбуле переговоров между Украиной и Россией ситуация развивается по одному из двух возможных сценариев.