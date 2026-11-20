Володимир Зеленський та один з нагороджених хлопців. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський у День захисту дітей у пʼятницю, 20 листопада, провів зустріч з дітьми із різних куточків країни. Він поспілкувався з ними та вручив відзнаки "Золоте серце" і "Майбутнє України".

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Реклама

Today, on Children's Day, I met with children from different parts of Ukraine, spoke with them, and presented them with the “Golden Heart” and “Future of Ukraine” awards.



Each of them has an important story of their own. Among them are young volunteers who have raised millions… pic.twitter.com/fOWwfrFapO — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 20, 2026

Зеленський вручив відзнаки дітям

"Кожен і кожна з них мають свою важливу історію. Серед них — юні волонтери, які зібрали мільйони гривень для підтримки наших воїнів, які рятували поранених після російських ударів, ті, хто займаються наукою, спортом, музикою та розвивають українську культуру", — зазначив Зеленський.

Зеленський фотографується з дітьми. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Зокрема, серед відзначених — Анна-Марія Герман і Діана Насібова, які зібрали для українських військових по понад 7 млн гривень.

Читайте також:

Також нагороду отримав Олег Пархомчук, який долучався до ліквідації наслідків російських обстрілів на більш ніж 60 об’єктах Київщини, а також Данііл Косенко, що представляє українську молодь на міжнародній арені.

Діти на зустрічі із Володимиром Зеленським. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Україна бореться, живе, бо у держави є наші діти — наше майбутнє, сьогодення та життя. Дякую кожному й кожній за небайдужість, сміливість і доброту. Вдячний батькам, які підтримують дітей та виховують їх саме так. Слава Україні!" — додав Зеленський.

Володимир Зеленський — останні новини

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський у ніч проти 20 листопада повідомив, що Росія завдала по Україні один із наймасштабніших комбінованих ударів. Ворог бив ракетами та дронами різних типів.

Також Зеленський повідомляв, що для забезпечення оборони та інших державних потреб у 2027 році Україні необхідно 115 млрд доларів. Після консультацій із військовим керівництвом обсяг потрібного фінансування скоригували.