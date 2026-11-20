Владимир Зеленский и один из награжденных парней. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский в День защиты детей в пятницу, 20 ноября, провел встречу с детьми из разных уголков страны. Он пообщался с ними и вручил награды "Золотое сердце" и "Будущее Украины".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сегодня, в День защиты детей, я встретился с детьми из разных уголков Украины, пообщался с ними и вручил им награды «Золотое сердце» и «Будущее Украины».



У каждого из них своя важная история. Среди них — юные волонтёры, которые собрали миллионы… pic.twitter.com/fOWwfrFapO — Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) 20 ноября 2026

Зеленский вручил награды детям

"У каждого из них есть своя важная история. Среди них — юные волонтеры, которые собрали миллионы гривен для поддержки наших воинов, спасавшие раненых после российских ударов, те, кто занимается наукой, спортом, музыкой и развивает украинскую культуру", — отметил Зеленский.

Зеленский фотографируется с детьми. Фото: x.com/ZelenskyyUa

В частности, среди награжденных — Анна-Мария Герман и Диана Насибова, которые собрали для украинских военных более 7 млн гривен.

Читайте также:

Также награду получил Олег Пархомчук, который участвовал в ликвидации последствий российских обстрелов на более чем 60 объектах Киевской области, а также Даниил Косенко, представляющий украинскую молодежь на международной арене.

Дети на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: x.com/ZelenskyyUa

"Украина борется, живет, потому что у государства есть наши дети — наше будущее, настоящее и жизнь. Спасибо каждому и каждой за неравнодушие, смелость и доброту. Благодарен родителям, которые поддерживают детей и воспитывают их именно так. Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Владимир Зеленский — последние новости

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский в ночь на 20 ноября сообщил, что Россия нанесла по Украине один из самых масштабных комбинированных ударов. Враг наносил удары ракетами и дронами различных типов.

Также Зеленский сообщал, что для обеспечения обороны и других государственных нужд в 2027 году Украине необходимо 115 млрд долларов. После консультаций с военным руководством объем необходимого финансирования был скорректирован.