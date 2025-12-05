Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський у День волонтера подякував українцям за підтримку

Зеленський у День волонтера подякував українцям за підтримку

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 11:24
Президент Володимир Зеленський подякував волонтерам
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента України

У Міжнародний день волонтера Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із подякою всім, хто впродовж років підтримує державу, її оборону та життя громад. Глава держави нагадав, що участь мільйонів українців у волонтерському русі від початку російської агресії у 2014 році й до повномасштабного вторгнення — стала однією з ключових опор національного спротиву. 

Привітання зі святом та звернення до волонтерів Володимир Зеленський оприлюднив на своєму каналі у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський привітав українців з Днем Волонтера

null
Пост Президента України у соцмережах. Фото: скриншот

"Щороку це надзвичайно символічно – День волонтера напередодні Дня Збройних Сил України. Український захист базується на український єдності, на українській взаємопідтримці. Дякуємо всім, хто бʼється заради України! Дякуємо всім, хто допомагає! Слава Україні!" — написав глава держави. 

Нагадаємо, також Володимир Зеленський повідомив про головні очікування від роботи української делегації в США щодо мирного плану. 

Тим часом нардеп Ярослав Железняк завив, що в Україні, ймовірно, сьогодні оберуть нового главу Офісу Президента України

Володимир Зеленський Офіс президента волонтери волонтерство свято
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації