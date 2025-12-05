Президент Володимир Зеленський подякував волонтерам

Зеленський у День волонтера подякував українцям за підтримку
У Міжнародний день волонтера Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із подякою всім, хто впродовж років підтримує державу, її оборону та життя громад. Глава держави нагадав, що участь мільйонів українців у волонтерському русі від початку російської агресії у 2014 році й до повномасштабного вторгнення — стала однією з ключових опор національного спротиву.
Привітання зі святом та звернення до волонтерів Володимир Зеленський оприлюднив на своєму каналі у Telegram.
Зеленський привітав українців з Днем Волонтера
"Щороку це надзвичайно символічно – День волонтера напередодні Дня Збройних Сил України. Український захист базується на український єдності, на українській взаємопідтримці. Дякуємо всім, хто бʼється заради України! Дякуємо всім, хто допомагає! Слава Україні!" — написав глава держави.
Нагадаємо, також Володимир Зеленський повідомив про головні очікування від роботи української делегації в США щодо мирного плану.
Тим часом нардеп Ярослав Железняк завив, що в Україні, ймовірно, сьогодні оберуть нового главу Офісу Президента України.
Читайте Новини.LIVE!