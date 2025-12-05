Президент Владимир Зеленский поблагодарил волонтеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента Украины

В Международный день волонтера Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с благодарностью всем, кто на протяжении лет поддерживает государство, его оборону и жизнь громад. Глава государства напомнил, что участие миллионов украинцев в волонтерском движении с начала российской агрессии в 2014 году и до полномасштабного вторжения — стало одной из ключевых опор национального сопротивления.

Поздравление с праздником и обращение к волонтерам Владимир Зеленский обнародовал на своем канале в Telegram.

Пост Президента Украины в соцсетях. Фото: скриншот

"Ежегодно это очень символично — День волонтера накануне Дня Вооруженных Сил Украины. Украинская защита базируется на украинском единстве, на украинской взаимоподдержке. Спасибо всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине! " — написал глава государства.

