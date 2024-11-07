Зеленський зустрівся з низкою європейських лідерів у Будапешті

Президент України Володимир Зеленський та президентка Молдови Мая Санду. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, приїхав до Будапешта для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Там він зустрівся з низкою європейських лідерів.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Так, президент зустрівся з лідеркою Молдови Маєю Санду й привітав її з перемогою на виборах. Вони обговорили спільні безпекові виклики, спричинені агресією Росії проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС.

Під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський обговорив імплементацію Плану перемоги України та підтримку оборонної промисловості. Він наголосив на важливості надання далекобійної зброї та дозволу її застосування по Росії.

Зеленський та Стармер. Фото: ОП

А предметом розмови з очільником Франції Емманюелем Макроном стала військова допомога, зокрема тренування української бригади "Анна Київська" та далекобійні спроможності.

Зеленський та Макрон. Фото: ОП

Раніше Зеленський заявив, що вірить у наміри Дональда Трампа знайти швидше рішення для України, але так не вийде.

Також ми писали, що Зеленський прокоментував пропозицію "швидкого припинення вогню" для України.