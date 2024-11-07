Зеленський зустрівся з низкою європейських лідерів у Будапешті

Зеленський у Будапешті зустрівся з лідерами ЄС — що обговорювали
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, приїхав до Будапешта для участі у саміті Європейської політичної спільноти. Там він зустрівся з низкою європейських лідерів.
Про це український лідер повідомив у Telegram.
Зустрічі Зеленського у Будапешті
Так, президент зустрівся з лідеркою Молдови Маєю Санду й привітав її з перемогою на виборах. Вони обговорили спільні безпекові виклики, спричинені агресією Росії проти України, і протидію російській дезінформації, а також координацію зусиль на шляху до ЄС.
Під час розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський обговорив імплементацію Плану перемоги України та підтримку оборонної промисловості. Він наголосив на важливості надання далекобійної зброї та дозволу її застосування по Росії.
А предметом розмови з очільником Франції Емманюелем Макроном стала військова допомога, зокрема тренування української бригади "Анна Київська" та далекобійні спроможності.
Раніше Зеленський заявив, що вірить у наміри Дональда Трампа знайти швидше рішення для України, але так не вийде.
Також ми писали, що Зеленський прокоментував пропозицію "швидкого припинення вогню" для України.
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