Зеленский встретился с рядом европейских лидеров в Будапеште

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, приехал в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он встретился с рядом европейских лидеров.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Так, президент встретился с лидером Молдовы Маей Санду и поздравил ее с победой на выборах. Они обсудили общие вызовы безопасности, вызванные агрессией России против Украины, и противодействие российской дезинформации, а также координацию усилий на пути в ЕС.

В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский обсудил имплементацию Плана победы Украины и поддержку оборонной промышленности. Он отметил важность предоставления дальнобойного оружия и разрешения его применения по России.

Зеленский и Стармер. Фото: ОП

А предметом разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном стала военная помощь, в частности, тренировки украинской бригады "Анна Київська" и дальнобойные способности.

Зеленский и Макрон. Фото: ОП

Ранее Зеленский заявил, что верит в намерения Дональда Трампа найти скорее решение для Украины, но так не получится.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал предложение "быстрого прекращения огня" для Украины.