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Зеленский в Будапеште встретился с лидерами ЕС — что обсуждали

7 ноября 2024 22:33
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский встретился с рядом европейских лидеров в Будапеште
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду. Фото: ОП
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, приехал в Будапешт для участия в саммите Европейского политического сообщества. Там он встретился с рядом европейских лидеров.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Так, президент встретился с лидером Молдовы Маей Санду и поздравил ее с победой на выборах. Они обсудили общие вызовы безопасности, вызванные агрессией России против Украины, и противодействие российской дезинформации, а также координацию усилий на пути в ЕС.

В ходе беседы с премьер-министром Великобритании Киром Стармером Зеленский обсудил имплементацию Плана победы Украины и поддержку оборонной промышленности. Он отметил важность предоставления дальнобойного оружия и разрешения его применения по России.

Зеленский провел встречу со Стармером в Будапеште 7 ноября
Зеленский и Стармер. Фото: ОП

А предметом разговора с главой Франции Эмманюэлем Макроном стала военная помощь, в частности, тренировки украинской бригады "Анна Київська" и дальнобойные способности.

Зеленский говорил с Макроном в Будапеште: темой разговора стало дальнобойное оружие
Зеленский и Макрон. Фото: ОП

Ранее Зеленский заявил, что верит в намерения Дональда Трампа найти скорее решение для Украины, но так не получится.

Также мы писали, что Зеленский прокомментировал предложение "быстрого прекращения огня" для Украины.

Владимир Зеленский встреча Венгрия саммит Эммануэль Макрон Майя Санду

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