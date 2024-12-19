Візит Зеленського у Брюссель — глава держави проводить пресконференцію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський дає пресконференцію на саміті у Брюсселі. Глава держави розповість про важливі зустрічі з лідерами країн.

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Пресконференція Зеленського у Брюсселі

Український лідер розповість, про що вдалося домовитись та з якими гарантіями делегація повертається додому.

Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Брюсселі. Президент України зустрівся з президентом Євроради Антоніу Коштою.

Крім того, глава держави зустрівся Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі. Обговорили зміцнення системи протиповітряної оборони України та створенні умов для забезпечення тривалого миру.