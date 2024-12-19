Визит Зеленского в Брюссель – глава государства проводит пресс-конференцию

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский дает пресс-конференцию на саммите в Брюсселе. Глава государства расскажет о важных встречах с лидерами стран.

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Прессконференция Зеленского в Брюсселе

Украинский лидер расскажет, о чем удалось договориться и с какими гарантиями делегация возвращается домой.

Напомним, Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Брюсселе. Президент Украины встретился с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Кроме того, глава государства встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Обсудили укрепление системы противовоздушной обороны Украины и создание условий для обеспечения продолжительного мира.