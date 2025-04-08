Зеленський та де Вевер зустрілися з представниками оборонних компаній

Зеленський та премʼєр Бельгії відвідали оборонні компанії
Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер зустрілися з представниками українських і бельгійських оборонних компаній. Крім того, було підписано документи про співпрацю між ними.
Про це український лідер повідомив у Facebook у вівторок, 8 квітня.
Зустріч Зеленського та де Вевера з представниками оборонних компаній
Політики оглянули продукцію українського виробництва:
- розвідувальні та ударні БпЛА;
- наземні роботизовані комплекси;
- морські дрони.
"Пишаємося тим, що наша індустрія так сильно допомогла захистити Україну. Всі ці "пташки" дуже важливі для нас і дуже небезпечні для росіян. Обговорили й розвиток українського ОПК, можливості спільного виробництва та локалізацію діяльності в Україні. Сьогодні підписано документи, які передбачають співпрацю між оборонними компаніями наших країн", — розповів Зеленський.
За словами глави держави, нові проєкти між галузями, приватними секторами, урядами дуже важливі для спільного виробництва й майбутньої безпеки Європи.
Нагадаємо, премʼєр Бельгії оголосив нову допомогу Україні у розмірі 1 мільярда євро.
Раніше Зеленський та де Вевер у Києві вшанували памʼять наших захисників і захисниць.
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