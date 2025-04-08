Зеленський та де Вевер зустрілися з представниками оборонних компаній

Володимир Зеленський та Барт де Вевер з представниками оборонних компаній. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер зустрілися з представниками українських і бельгійських оборонних компаній. Крім того, було підписано документи про співпрацю між ними.

Про це український лідер повідомив у Facebook у вівторок, 8 квітня.

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Політики оглянули продукцію українського виробництва:

розвідувальні та ударні БпЛА;

наземні роботизовані комплекси;

морські дрони.

"Пишаємося тим, що наша індустрія так сильно допомогла захистити Україну. Всі ці "пташки" дуже важливі для нас і дуже небезпечні для росіян. Обговорили й розвиток українського ОПК, можливості спільного виробництва та локалізацію діяльності в Україні. Сьогодні підписано документи, які передбачають співпрацю між оборонними компаніями наших країн", — розповів Зеленський.

За словами глави держави, нові проєкти між галузями, приватними секторами, урядами дуже важливі для спільного виробництва й майбутньої безпеки Європи.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Бельгії оголосив нову допомогу Україні у розмірі 1 мільярда євро.

Раніше Зеленський та де Вевер у Києві вшанували памʼять наших захисників і захисниць.