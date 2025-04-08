Зеленский и де Вевер встретились с представителями оборонных компаний

Владимир Зеленский и Барт де Вевер с представителями оборонных компаний. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер встретились с представителями украинских и бельгийских оборонных компаний. Кроме того, были подписаны документы о сотрудничестве между ними.

Об этом украинский лидер сообщил в Facebook во вторник, 8 апреля.

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Встреча Зеленского и де Вевера с представителями оборонных компаний

Политики осмотрели продукцию украинского производства:

разведывательные и ударные БпЛА;

наземные роботизированные комплексы;

морские дроны.

"Гордимся тем, что наша индустрия так сильно помогла защитить Украину. Все эти "птички" очень важны для нас и очень опасны для россиян. Обсудили и развитие украинского ОПК, возможности совместного производства и локализацию деятельности в Украине. Сегодня подписаны документы, предусматривающие сотрудничество между оборонными компаниями наших стран", — рассказал Зеленский.

По словам главы государства, новые проекты между отраслями, частными секторами, правительствами очень важны для совместного производства и будущей безопасности Европы.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, премьер Бельгии объявил новую помощь Украине в размере 1 миллиарда евро.

Ранее Зеленский и де Вевер в Киеве почтили память наших защитников и защитниц.