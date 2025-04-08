Зеленский и де Вевер встретились с представителями оборонных компаний

Зеленский и премьер Бельгии посетили оборонные компании
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер встретились с представителями украинских и бельгийских оборонных компаний. Кроме того, были подписаны документы о сотрудничестве между ними.
Об этом украинский лидер сообщил в Facebook во вторник, 8 апреля.
Встреча Зеленского и де Вевера с представителями оборонных компаний
Политики осмотрели продукцию украинского производства:
- разведывательные и ударные БпЛА;
- наземные роботизированные комплексы;
- морские дроны.
"Гордимся тем, что наша индустрия так сильно помогла защитить Украину. Все эти "птички" очень важны для нас и очень опасны для россиян. Обсудили и развитие украинского ОПК, возможности совместного производства и локализацию деятельности в Украине. Сегодня подписаны документы, предусматривающие сотрудничество между оборонными компаниями наших стран", — рассказал Зеленский.
По словам главы государства, новые проекты между отраслями, частными секторами, правительствами очень важны для совместного производства и будущей безопасности Европы.
Напомним, премьер Бельгии объявил новую помощь Украине в размере 1 миллиарда евро.
Ранее Зеленский и де Вевер в Киеве почтили память наших защитников и защитниц.
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