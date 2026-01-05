Відео
Зеленський та Федоров обговорили зміни в Міноборони — деталі

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 17:23
Зеленський зустрівся з Федоровим — які зміни будуть в Міноборони
Михайло Федоров і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили нові реформи у міністерстві та подальші кроки для зміцнення обороноздатності країни і підвищення рівня технологічності армії. За тиждень Федоров має представити президенту проєкти рішень щодо змін.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський Михайло Федоров
Автор:
Марія Коробова
