Зеленський зустрівся з Федоровим — які зміни будуть в Міноборони

Зеленський та Федоров обговорили зміни в Міноборони — деталі
Дата публікації: 5 січня 2026 17:23
Михайло Федоров і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили нові реформи у міністерстві та подальші кроки для зміцнення обороноздатності країни і підвищення рівня технологічності армії. За тиждень Федоров має представити президенту проєкти рішень щодо змін.
Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.
Новина доповнюється...
