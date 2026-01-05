Зеленський зустрівся з Федоровим — які зміни будуть в Міноборони

Михайло Федоров і Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі новопризначеним міністром оборони Михайлом Федоровим. Вони обговорили нові реформи у міністерстві та подальші кроки для зміцнення обороноздатності країни і підвищення рівня технологічності армії. За тиждень Федоров має представити президенту проєкти рішень щодо змін.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram в понеділок, 5 січня.

