Зеленский встретился с Федоровым — какие изменения будут в Минобороны

Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны — детали
Дата публикации 5 января 2026 17:23
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Они обсудили новые реформы в министерстве и дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности страны и повышения уровня технологичности армии. За неделю Федоров должен представить президенту проекты решений по изменениям.
Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 5 января.
