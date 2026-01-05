Видео
Зеленский и Федоров обсудили изменения в Минобороны — детали

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 17:23
Зеленский встретился с Федоровым — какие изменения будут в Минобороны
Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с новоназначенным министром обороны Михаилом Федоровым. Они обсудили новые реформы в министерстве и дальнейшие шаги для укрепления обороноспособности страны и повышения уровня технологичности армии. За неделю Федоров должен представить президенту проекты решений по изменениям.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram в понедельник, 5 января.

Читайте также:

Новость дополняется...

Владимир Зеленский Михаил Федоров
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
